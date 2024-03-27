В Петербурге будут судить продавцов стройматериалов, которые обманули 108 человек на 11 миллионов рублей

Жертвы мошенников оказались в 35 регионах страны Двух продавцов стройматериалов отправят в Северную столицу, где будут судить за обман 108 человек из 35 регионов РФ на 11 миллионов рублей, рассказала в телеграм-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.