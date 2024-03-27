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Петербургский дневник

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В Петербурге будут судить продавцов стройматериалов, которые обманули 108 человек на 11 миллионов рублей

В Петербурге будут судить продавцов стройматериалов, которые обманули 108 человек на 11 миллионов рублей

Жертвы мошенников оказались в 35 регионах страны Двух продавцов стройматериалов отправят в Северную столицу, где будут судить за обман 108 человек из 35 регионов РФ на 11 миллионов рублей, рассказала в телеграм-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

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