Xbox по-прежнему работает над проблемой сохранения в Baldur's Gate 3 и относится к не...

Xbox по-прежнему работает над проблемой сохранения в Baldur's Gate 3 и относится к ней “очень серьезно”Декабрь должен был стать месяцем празднования выхода Baldur’s Gate 3 на Xbox, и хотя игра, безусловно, вышла на славу, она также страдает от серьезной проблемы, когда файлы сохранений игроков случайным образом удаляются.