НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

2 подписчика

Xbox по-прежнему работает над проблемой сохранения в Baldur's Gate 3 и относится к не...

Xbox по-прежнему работает над проблемой сохранения в Baldur's Gate 3 и относится к не...

Xbox по-прежнему работает над проблемой сохранения в Baldur's Gate 3 и относится к ней “очень серьезно”Декабрь должен был стать месяцем празднования выхода Baldur’s Gate 3 на Xbox, и хотя игра, безусловно, вышла на славу, она также страдает от серьезной проблемы, когда файлы сохранений игроков случайным образом удаляются.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх