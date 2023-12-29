Xbox по-прежнему работает над проблемой сохранения в Baldur's Gate 3 и относится к не...

Xbox по-прежнему работает над проблемой сохранения в Baldur's Gate 3 и относится к ней “очень серьезно”Декабрь должен был стать месяцем празднования выхода Baldur’s Gate 3 на Xbox, и хотя игра, безусловно, вышла на славу, она также страдает от серьезной проблемы, когда файлы сохранений игроков случайным образом удаляются.
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