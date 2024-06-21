Korins.ru
НовостиГлавная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Korins.ru

3 подписчика

«Согласие»: чаще за медицинской помощью обращаются в Москве, Санкт-Петербурге и Красноярске

«Согласие»: чаще за медицинской помощью обращаются в Москве, Санкт-Петербурге и Красноярске

Специалисты страховой компании «Согласие» проанализировали статистику обращений на медицинский пульт по полисам добровольного медицинского страхования (ДМС) в этом году и выяснили, что наиболее активно к услугам медиков в рамках ДМС прибегают в Москве (28,5 % обращений), Санкт-Петербурге (17,1 %) и Красноярске (12,2 %).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх