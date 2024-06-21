«Согласие»: чаще за медицинской помощью обращаются в Москве, Санкт-Петербурге и Красноярске

Специалисты страховой компании «Согласие» проанализировали статистику обращений на медицинский пульт по полисам добровольного медицинского страхования (ДМС) в этом году и выяснили, что наиболее активно к услугам медиков в рамках ДМС прибегают в Москве (28,5 % обращений), Санкт-Петербурге (17,1 %) и Красноярске (12,2 %).
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