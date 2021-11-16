Ник Кириос: «Новак, сыграем на Australian Open в паре? Нет, шучу, я не стану себя мучить»

Австралиец Ник Кириос прокомментировал то, что вакцинация от коронавируса может стать обязательным условием для выступления на Australian Open.

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