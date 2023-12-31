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Минобороны РФ раскрыло подробности ответного удара по Харькову

Вооружённые силы России атаковали центры принятия решений и военные объекты в Харькове. Результаты ракетного удара привели к уничтожению представителей главного управления разведки (ГУР) Украины и ВСУ, как сообщила пресс-служба Минобороны России.

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