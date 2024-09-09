Убил за музыкальную колонку: омский суд вынес приговор бывшему участнику СВО, который жестоко убил свою беременную 18-летнюю девушку.
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Убил за музыкальную колонку: омский суд вынес приговор бывшему участнику СВО, который жестоко убил свою беременную 18-летнюю девушку.