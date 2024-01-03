Разведка: ВСУ испытывают дефицит снарядов советского образца под Артемовском

РИАМО - 3 янв. ВСУ испытывают недостаток снарядов советского образца на участке фронта под Артемовском, что проявляется в неуверенности на позициях, заявил командир группы спецназа группировки войск «Юг» с позывным «Альф» в беседе с РИА Новости.
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