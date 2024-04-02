Al Jazeera: при ударе Израиля по сектору Газа погибли 4 иностранца из НКО

В секторе Газа в результате обстрела погибли четыре иностранца. Жертвами стали сотрудники неправительственной некоммерческой организации "Всемирная центральная кухня", среди которых граждане Польши, Австралии и Великобритании.
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