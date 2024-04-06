Если вы помните эти 15 вещей, вам никак не скрыть свой возраст

Есть вещи, свойственные определенным эпохам. И, кажется, то поколение, которое еще недавно считалось подрастающим, сейчас - часть той самой эпохи, уже даже не уходящей, а ушедшей, потому что вещи тех времен современной молодежи не понять.
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