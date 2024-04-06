Смейся до слёз
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Смейся до слёз

371 подписчик

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Если вы помните эти 15 вещей, вам никак не скрыть свой возраст

Если вы помните эти 15 вещей, вам никак не скрыть свой возраст

Есть вещи, свойственные определенным эпохам. И, кажется, то поколение, которое еще недавно считалось подрастающим, сейчас - часть той самой эпохи, уже даже не уходящей, а ушедшей, потому что вещи тех времен современной молодежи не понять.

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Комментарии
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НС
Наталья Середа
Вот бы чайный гриб достать.Из аптеки не хочу.
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