МО: Группировка «Восток» сорвала усиление ВСУ на Южнодонецком участке

Руководитель пресс-службы группы Вооружённых сил Российской Федерации «Восток» Александр Гордеев поделился сведениями о том, что войскам удалось организовать срыв подхода резервных подразделений противника к укреплениям на Южнодонецком участке линии боевого соприкосновения.
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