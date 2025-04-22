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Царьград

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Буэнос-Айрес предложил переименовать станцию метро в честь Папы Франциска

Буэнос-Айрес предложил переименовать станцию метро в честь Папы Франциска

Правительство Буэнос-Айреса инициировало переименование станции метро "Катедраль" в "Катедраль - Папа Франциск" в честь первого Папы из Аргентины, Хорхе Марио Бергольо.

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