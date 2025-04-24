В боях за Тарасовку ВС РФ уничтожили операторов элитных подразделений БПЛА ВСУ

ДОНЕЦК, 24 апреля. /ТАСС/. Российские операторы FPV-дронов уничтожили крупную группу расчетов элитных подразделений БПЛА ВСУ в ходе боев за село Тарасовка в ДНР, рассказала ТАСС оператор БПЛА 33-го полка Южной группировки войск с позывным Гаечка.
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