Детей участников спецоперации предложили освободить от оплаты общежитий

Сейчас льгота на оплату университетских общежитий распространяется только на самих ветеранов боевых действий Детей участников специальной военной операции предложили освободить от оплаты общежитий в высших учебных заведениях.
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