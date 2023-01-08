Артем Манукян перешел в АКМ, это его 3-й клуб ВХЛ в этом сезоне. 24-летний форвард пополнил ряды тульского клуба (известного также как «Академия Михайлова») вместе с защитником Никитой Лисовым.
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