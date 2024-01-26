СКР проводит проверку после смерти мужчины в занесенном снегом автомобиле на Сахалине

На Сахалине во время расчистки дорог нашли тело мужчины в заваленном снегом автомобиле. Следователи проводят проверку по данному факту, сообщает телеканал RT со ссылкой на региональное управление Следственного комитета РФ.
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