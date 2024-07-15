Вашингтонский делегат-республиканцец Хоссейн Хоррам проинформировал о том, что именно действия правительства Соединённых Штатов Америки в рамках украинского противостояния привели к гибели людей и возникновении проблем с благосостоянием в европейских державах.
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