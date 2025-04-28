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ФСБ задержала жителя Приморья за сбор данных для ГУР минобороны Украины

ФСБ задержала жителя Приморья за сбор данных для ГУР минобороны Украины

УФСБ России по Приморскому краю Сотрудники управления ФСБ России по Приморью пресекли деятельность местного жителя, которого подозревают в сборе информации об объектах военной инфраструктуры региона для ГУР украинского минобороны.

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