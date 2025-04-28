ФСБ задержала жителя Приморья за сбор данных для ГУР минобороны Украины

УФСБ России по Приморскому краю Сотрудники управления ФСБ России по Приморью пресекли деятельность местного жителя, которого подозревают в сборе информации об объектах военной инфраструктуры региона для ГУР украинского минобороны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии