Россия превысит тот уровень добычи газа, который был до СВО

АНГЕЛ АНГЕЛ

Не худа без добра, когда бы еще власть обратила внимание, что в России в 20 км от Москвы, не говоря уже о других регионах, люди еще отапливаются дровами, углем и т.д. То что экспортирует Россия газ и другие природные ресурсы, простому народу ни чего не дают, это все делится между нашими мафиозными политико чиновничьими, бизнес олигархическими семейными кланами. Народ в России все лишь навсего для них трудовые рабы, для обслуживания их интересов. Как в свое время сказала Маргарет Тэтчер, что надо оставить всего 15 мил.чел для обслуживания логистических поставок природных ресурсов на запад, так на сегодня это реализует власть России для своих мафиозных семейных кланов и их интересов....