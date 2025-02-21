В выходные рязанцев ожидает морозная погода, преимущественно без осадков

Температура воздуха ночью в субботу -19…-14°С, в Рязани -16…-14°С; днём -8…-3°С, в Рязани -6…-4°С.По данным регионального Гидрометцентра, в субботу, 22 февраля, в Рязани и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.