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Спорт Уик-Энд

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Не пожалеет ли «Зенит» о том, что расстался с Латышонком?

Не пожалеет ли «Зенит» о том, что расстался с Латышонком?

Экс-наставник «Балтики», «Мордовии», «Ротора» и «Кубани», а ныне старший тренер «Уфы» Фёдор Щербаченко в интервью «Спорт уик-энду» высказался об уходе вратаря «Зенита» Евгения Латышонка в «Балтику» и слухах об интересе шотландского «Селтика» к основному голкиперу питерской команды Денису Адамову.

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