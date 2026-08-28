Не пожалеет ли «Зенит» о том, что расстался с Латышонком?

Экс-наставник «Балтики», «Мордовии», «Ротора» и «Кубани», а ныне старший тренер «Уфы» Фёдор Щербаченко в интервью «Спорт уик-энду» высказался об уходе вратаря «Зенита» Евгения Латышонка в «Балтику» и слухах об интересе шотландского «Селтика» к основному голкиперу питерской команды Денису Адамову.