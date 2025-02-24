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Калужские новости

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Мужчина погиб на пожаре квартиры в Калуге

Мужчина погиб на пожаре квартиры в Калуге

В 16:19 мск поступило сообщение о возгорании в квартире на девятом этаже панельного дома. Называется причина пожара - неосторожное обращение с огнем при куренииВ Калуге в квартире на девятом этаже по улице Кибальчича в воскресенье, 23 февраля, произошёл пожар.

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