Мужчина погиб на пожаре квартиры в Калуге

В 16:19 мск поступило сообщение о возгорании в квартире на девятом этаже панельного дома. Называется причина пожара - неосторожное обращение с огнем при куренииВ Калуге в квартире на девятом этаже по улице Кибальчича в воскресенье, 23 февраля, произошёл пожар.