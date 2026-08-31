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Замена фамилии, травма носа и замужество с танцовщиком: как Евгения Медведева построила новую жизнь после спорта

Замена фамилии, травма носа и замужество с танцовщиком: как Евгения Медведева построила новую жизнь после спорта

Ещё недавно имя Евгении Медведевой ассоциировалось исключительно со льдом, мировыми рекордами и большими победами.

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