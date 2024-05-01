Астрономы нашли необычную систему из двух звезд и двух планет

Существует два освоенных способа обнаружения экзопланет: по падению яркости звезды, когда планета чуть загораживает ее свет во время транзита, и по «вихлянию» светила от гравитационного взаимодействия с планетой.
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