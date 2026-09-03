«Весь аул до седьмого колена!»: россияне потребовали наказания «семьи иностранцев», поставивших на колени сотрудницу ТЦ Новосибирска

Телеканал "78" Опубликованное видео с нападением на девушку произвело неизгладимое впечатление на зрителей, которые массово начали засылать ссылки на ролик и обращения с просьбами отреагировать на беспредел в силовые ведомства.
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Гнать надо дикарей отсюда, и чем быстрее, тем лучше. Цивилизация - это долгий и тяжелый путь, одичать очень быстро. Зачем они здесь?, пусть те, кто их запустил сюда в конце концов ответят за убитых и покалеченных наших людей. Человек на рабочем месте получает сотрясение мозга и сломанный нос, это же какая жестокая дичь сюда впускается... Сидеть на наших шеях и нас же ненавидеть, о чем думает власть, явно не о простых людях, которым приходится всё это терпеть
да повесить всех черножопых
Надо голосовать за Родину. Они единственные обещают с этим разобраться.
Спорить могу, что никто этих тварей не вышлет. И даже не посадят. А наших бы упаковали сразу же, там же.
предлагаю голосовать на выборах за народ☠️☠️☠️ то есть за нас с вами. а всю остальную шушару с мигрантами и даже тем кому выдали паспорта РФ гнать до границы прикладом про меж лопаток.☠️☠️☠️