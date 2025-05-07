Эксперт Де Брюйер: для отмены санкций против РФ Словакии нужна поддержка стран ЕС

Эксперт в области европейского и международного права из Бельгии Александер Де Брюйер заявил, что референдум в Словакии по вопросу отмены санкций против России может состояться, только при поддержке других стран Европейского Союза.
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