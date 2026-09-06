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Honda Element: икона стиля или практичный работяга?

Honda Element: икона стиля или практичный работяга?

«Автомобиль с характером для неординарных личностей», «Редкий зверь, о котором мало кто знает», «Не останется незамеченным», «Затмит своим видом любой Lexus», «Эталон практичности и функциональности».

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