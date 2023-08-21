Богатейший человек за всю историю мира жил вовсе не в Калифорнии, а в африканском Мали. Манса Муса контролировал крупнейшие на планете залежи золота и алмазов, его состояние стремилось к бесконечности.
Самый богатый человек в истории мира. Как жил Манса Муса
Комментарии
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Гурбангулы
Ну и где сейчас эти несметные богатства? Золото и алмазы испарились, как ночной сон из головы авторов этой небылицы? А может на Нибиру всё вывезли? 😀
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13 час.
МГ
Малик Гумеров
Вывод = Богатство отдельного индивида = есть инструмент деградации умов и общества - по сути гниль ... приводящий к гибели ... !!! Будущее имеет только то общество , где богатства , как инструмент , служат для развития общества и людей !
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8 час.
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