MSI показала GeForce RTX 4070 Ti Super и другие гаджеты в стиле S.T.A.L.K.E.R. 2

Компания MSI анонсировала линейку продуктов, посвященных игре S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. В серию вошли видеокарта GeForce RTX 4070 Ti Super, беспроводная мышь, клавиатура и беспроводной геймпад в стиле постапокалиптического шутера.
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