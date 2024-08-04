Пономарев окровавленный. Кто запустил дрон по дому в Киеве предателя России?

Наверное, он - один из главных перевертышей России в новом веке. Работать в Госдуме - и теперь регулярно готовить теракты в России! Да еще и признаваться в их организации, как было с Дарьей Дугиной и Владленом Татарским.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии