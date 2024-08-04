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СССР-Россия

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Пономарев окровавленный. Кто запустил дрон по дому в Киеве предателя России?

Пономарев окровавленный. Кто запустил дрон по дому в Киеве предателя России?

Наверное, он - один из главных перевертышей России в новом веке. Работать в Госдуме - и теперь регулярно готовить теракты в России! Да еще и признаваться в их организации, как было с Дарьей Дугиной и Владленом Татарским.

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Комментарии
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Надежда Донцова
Жаль, что только не достигло цели.
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14 час.
Елена Котенева
Бабченко мазали свинячей кровью, а этот тоже решил о себе напомнить.Тоже свиняча кровь!
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13 час.
Сергей
Да это он по-ходу обосрался так!!!
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12 час.

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