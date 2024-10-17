Давка в школьном гардеробе и удар от учителя: дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий

Из школ регионов России доносятся шокирующие туляков новости – так, в гардеробе переполненного учебного учреждения в Ростовской области дети попали в давку, а в Нижегородской области учитель ударил ученика во время обеда.
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