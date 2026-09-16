Российский военный рассказал о пленении боевика ВСУ в Харьковском кольце

Замкомандира отряда группировки «Север» с позывным Волк рассказал о пленении украинского военнослужащего, переговоры которого ранее прослушивали российские бойцы.
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