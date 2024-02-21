NYT: российские войска взяли в плен до тысячи солдат ВСУ

ИИ

Иван Иваныч

Да хотя бы затем, что вернувшись, не все, конечно, но существенная часть их будут говорить людям о том, что сами видели- русским нахрен не нужна ни кровь их младенцев, ни их жизни, дома и имущество, что здесь речь о совсем другом. Они же донесут своим землякам о том, что попали они под власть нацистов. Им точно поверят больше, чем сотням российских политиков и СМИ. Зомбированные люди верят только своим же и то- не сразу, услышат- посмотрят-сделают выводы. Опять же- украинские люди, в том числе и русские, просто обманутые.