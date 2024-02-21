Освободившие Авдеевку российские войска взяли до тысячи украинских военнослужащих в плен. Газета The New York Times пишет по данным из украинских и западных источников о том, что это произошло из-за панического бегства солдат ВСУ со своих позиций.
NYT: российские войска взяли в плен до тысячи солдат ВСУ
Комментарии
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ИИ
Иван Иваныч
Да хотя бы затем, что вернувшись, не все, конечно, но существенная часть их будут говорить людям о том, что сами видели- русским нахрен не нужна ни кровь их младенцев, ни их жизни, дома и имущество, что здесь речь о совсем другом. Они же донесут своим землякам о том, что попали они под власть нацистов. Им точно поверят больше, чем сотням российских политиков и СМИ. Зомбированные люди верят только своим же и то- не сразу, услышат- посмотрят-сделают выводы. Опять же- украинские люди, в том числе и русские, просто обманутые.
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13 час.
ВВ
Владимир Витковский
Однажды подобную падаль не добили, чем это обернулось? Если бы бандерье дали добить Судоплатову , то их опороса не было бы, было бы все спокойно, так что не надо сопли жевать. С зомби помогает только осиновый кол.
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2 час.
ИП
Игорь Петров
Хохол- это диагноз. Неизлечимо.
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33 мин.
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