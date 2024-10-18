Губернатор Краснодарского края поздравил митрополита Василия с днем рождения

Краснодарский край отметил день рождения митрополита Екатеринодарского и Кубанского Василия. Губернатор края Вениамин Кондратьев и глава Краснодара Евгений Наумов направили поздравления владыке, которому сегодня исполнилось 53 года.
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