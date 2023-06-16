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"Бойцов низшего сорта бросают на мины": Солдаты ВСУ рассказали правду о контрнаступе

"Бойцов низшего сорта бросают на мины": Солдаты ВСУ рассказали правду о контрнаступе

Украинский блогер Анатолий Шарий, который скрывается от мобилизации в Испании, в своём телеграм-канале издевательски вопрошает у Минобороны России: а где доказательства чудовищных потерь ВСУ во время контрнаступа? Хихикает, мол, вы всё выдумали.

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