"Бойцов низшего сорта бросают на мины": Солдаты ВСУ рассказали правду о контрнаступе

Украинский блогер Анатолий Шарий, который скрывается от мобилизации в Испании, в своём телеграм-канале издевательски вопрошает у Минобороны России: а где доказательства чудовищных потерь ВСУ во время контрнаступа? Хихикает, мол, вы всё выдумали.