Реки лавы, ураганы, потопы: катаклизмы 2024 года и прогнозы на будущее

REUTERS/Civil Protection of Iceland/Handout По оценкам Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), июль 2024 года стал самым жарким июлем на планете за всю историю наблюдений.
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