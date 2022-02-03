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В Кремле - ни слова о встрече: О чём говорили Путин и Кадыров

В Кремле - ни слова о встрече: О чём говорили Путин и Кадыров

Любопытный момент: встреча президента России Владимира Путина и главы Чечни Рамзана Кадырова прошла в Москве после того, как сотни человек в Грозном вышли на несанкционированный митинг, требуя привлечь к ответственности семью экс-судьи Янгулбаева.

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