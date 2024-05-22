В Петрозаводске вновь пройдет Фестиваль современной хореографии Nord Dance

С 16 по 21 июня в Петрозаводске пройдет Фестиваль современной хореографии Nord Dance. Музыкальный театр Карелии в четвертый раз проводит на своей сцене Международный фестиваль современной хореографии Nord Dance (12+).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии