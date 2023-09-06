Bi.Zone: три новые хакерские группы провели более 40 успешных атак на Россию

Обнаружены три новые хакерские группировки Battle Wolf, Twelfth Wolf и Shadow Wolf, которые активно используют против российских компаний вирусы-вымогатели (вредоносное ПО, шифрующее данные на компьютерах и требующее деньги за их восстановление).
Обнаружены три новые хакерские группировки Battle Wolf, Twelfth Wolf и Shadow Wolf, которые активно используют против российских компаний вирусы-вымогатели (вредоносное ПО, шифрующее данные на компьютерах и требующее деньги за их восстановление).
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