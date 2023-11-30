Telegraph: Британия призвала оружейные фирмы НАТО снабжать Украину еще два года

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон на саммите министров иностранных дел НАТО призвал убедить военно-промышленный комплекс блока повысить производительность для удовлетворения нужд Украины как минимум на ближайшие два года.
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