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Telegraph: Британия призвала оружейные фирмы НАТО снабжать Украину еще два года

Telegraph: Британия призвала оружейные фирмы НАТО снабжать Украину еще два года

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон на саммите министров иностранных дел НАТО призвал убедить военно-промышленный комплекс блока повысить производительность для удовлетворения нужд Украины как минимум на ближайшие два года.

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