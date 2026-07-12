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Sergey Ivanov

Ах, как это благородно! Я хочу сказать, со стороны Запада. Придушить Россию санкциями из любви к ней! Потому, что санкции заставляют русских хоть что- то делать! Конечно, Европа (и США) обложили нас санкциями только из заботы о нас и нашем технологическом потенциале. А вам не приходило в голову проделать точно такой же эксперимент над своим сыном- школьником? Не идет математика?- Так придуши его! И тогда он легко докажет теорему Пифагора и вспомнит, чем синус отличается от косинуса! А не расскажет ли мой дорогой оппонент, на что наша самая демократичная в мире власть потратила 30 лет? Когда не было еще ни войны с Украиной, ни санкций? Ах да! Зачем? У нас есть нефть! Остальное купим! И что, много купили? Ах да! Вилла на берегу Франции. Замок в Лондоне. Детишки в Оксфорде... А вам не приходит на ум мысль, что мы эти 30 лет под руководством Наимудрейшего попросту прожрали и просрали, лежа на печи? А зачем вставать, прилагать усилия? У нас есть нефть! Остальное купим! Пока мир шел вперед, Россия, лежа на печи, просрала все свое будущее. А зачем, если и так хорошо? Вот только теперь догонять приходится. Ну, для России не впервой! Это ведь где- то там, на проклятом Западе, живут и работают. Россия живет от рывков к прорывам! Сначала создает себе трудности, а потом героически их преодолевает. А ведь сколько полезного мог сделать русский мужик, если бы нашелся кто- то, кто врезал бы ему кованым сапогом! И вот ведь что еще странно: Живуча эта вот метода на Руси! Даже без подсказок Запада, начальники России прекрасно понимают: Чтобы русский мужик слез с печи и начал хоть что- то делать, есть только один способ: Врезать ему под зад кованым сапогом! Вот только одна надежда и осталась: на сапог западный! Так что да здравствуют новые санкции! И после введения очередного пакета, можете не сомневаться: Россия научится не только плести лапти и продавать их африканским дикарям, но еще и восстановит советскую космическую отрасль! Высадится на Марс! Обскакав не только США, но даже Китай!