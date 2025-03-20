Создан управляемый генератор терагерцового излучения

Генератор ТГц-излучения необходим для решения широкого круга задач в науке и промышленности. Терагерцовое излучение, которое он производит, активно используется в медицине для безопасной диагностики, в системах безопасности для сканирования объектов, а также в телекоммуникациях для передачи данных на сверхвысоких частотах.
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