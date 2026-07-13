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«Спартак» готов стать чемпионом. У нас сильный коллектив – не только в плане футбола, но и ментально: все бьются друг за друга». Саусь о команде

Защитник «Спартака» Владислав Саусь заявил о готовности клуба стать чемпионом в следующем сезоне РПЛ .

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