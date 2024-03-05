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Мужчину спасли из запертой квартиры в Петрозаводске

Пожарные карельской столицы помогли спасти жизнь горожанину, которому стало плохо в своей квартире В понедельник в 20 часов 31 минуту на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска из полиции поступил звонок с просьбой о помощи.

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