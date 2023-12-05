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Торопченко забросил 5-ю шайбу в сезоне НХЛ. У него 8 очков в 24 играх за «Сент-Луис»

Торопченко забросил 5-ю шайбу в сезоне НХЛ. У него 8 очков в 24 играх за «Сент-Луис»

Форвард «Сент-Луиса» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (2:1 ОТ).  В активе россиянина стало 8 (5+3) очков в 24 играх сезона при среднем времени на льду 11:56.

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