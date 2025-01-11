Эксперт Кузнецов: в 2025 году аферисты могут чаще применять ИИ для обмана

Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил агентству РИА Новости, что в 2025 году схемы аферистов не должны принципиально измениться, пока они остались такими же, как были раньше.
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