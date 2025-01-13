Железные собаки РЖД: современные четвероногие помощники на путях В мире, где технологии стремительно развиваются, «Российские железные дороги» (РЖД) решили не оставаться в стороне и внедрить в свою работу настоящих железных собак.
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