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Тайная доктрина

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Железные собаки РЖД: современные четвероногие помощники на путях

Железные собаки РЖД: современные четвероногие помощники на путях

Железные собаки РЖД: современные четвероногие помощники на путях В мире, где технологии стремительно развиваются, «Российские железные дороги» (РЖД) решили не оставаться в стороне и внедрить в свою работу настоящих железных собак.

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