Слова и поступки Пугачевой рушат карьеру дочери: почему Орбакайте не дали выступить на концерте

В СМИ появилась информация о сорванном выступлении Кристины Орбакайте в Кремле. Концерт в Кремле, посвященный Международному женскому дню, приобрел неожиданный поворот, когда выступление знаменитой певицы Кристины Орбакайте было внезапно сорвано в последний момент.
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