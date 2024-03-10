Слова и поступки Пугачевой рушат карьеру дочери: почему Орбакайте не дали выступить на концерте

В СМИ появилась информация о сорванном выступлении Кристины Орбакайте в Кремле. Концерт в Кремле, посвященный Международному женскому дню, приобрел неожиданный поворот, когда выступление знаменитой певицы Кристины Орбакайте было внезапно сорвано в последний момент.