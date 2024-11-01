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Курские новости

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Экипажи Су-35с обнаружили объекты ПВО противника на Курском направлении

Экипажи Су-35с обнаружили объекты ПВО противника на Курском направлении

С помощью комплекса авиационного вооружения самолет обнаружил объекты ПВО противника.Во время боев на Курском направлении экипажи многоцелевых истребителей Су-35с отработали воздушное прикрытие самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении ударов по технике и боевикам ВСУ.

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