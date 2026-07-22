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Царьград

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В Котласе семья Фроловых отметила 25-летие свадьбы

В Котласе семья Фроловых отметила 25-летие свадьбы

В отделе ЗАГС города Котласа состоялась торжественная церемония чествования Валентина Николаевича и Юлии Николаевны Фроловых, которые отметили 25-летний юбилей совместной жизни.

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