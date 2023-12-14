Сколько крымчан работает на удаленке?

32% крымский работодателей практикуют удалённую работу для своих сотрудников. Об этом сообщается в исследовании сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, в котором приняли участие представители предприятий и организаций из Крыма.
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